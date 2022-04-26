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عربي-دولي
اردوغان في السعودية الخميس
Lebanon 24
26-04-2022
|
14:30
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أعلن مسؤول تركي لوكالة "فرانس برس" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيقوم الخميس بزيارة رسمية إلى الرياض.
المصدر: روسيا اليوم
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