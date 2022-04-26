عربي-دولي

روسيا تحذر كييف بضرب مواقع صنع القرار

Lebanon 24
26-04-2022 | 15:30
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها سترد بضرب مواقع صنع القرار في كييف في حال استخدمت الأسلحة البريطانية المقدمة إليها لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وأشارت في بيان ردا على تصريح نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، إلى أنه "نريد التأكيد على أن استفزاز لندن المباشر لنظام كييف لمثل هذه الإجراءات، في حالة تنفيذها، سيؤدي على الفور إلى رد مناسب من جانبنا".

وأضاف: "كما حذرنا سابقا، فإن القوات المسلحة الروسية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لشن ضربات بعيدة المدى وموجهة بدقة ضد مراكز صنع القرار في كييف".

المصدر: روسيا اليوم
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