رئيس ترانسنيستريا: آثار الهجمات الإرهابية بالجمهورية تقود إلى أوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد، فاديم كراسنوسيلسكي، أن آثار المجرمين الذين نفذوا الهجمات الإرهابية الأخيرة في أراضي الجمهورية، تقود إلى أوكرانيا.وجاء في بيان صدر عن كراسنوسيلسكي ونشر اليوم الثلاثاء: "كما أظهرت الاستنتاجات الأولى لأعمال التحقيق السريعة، فإن آثار هذه الهجمات تقود إلى أوكرانيا... أفترض أن أولئك الذين نظموا هذا الهجوم يهدفون إلى جر ترانسنيستريا إلى الصراع".كما دعا كييف للتحقيق في وقائع التنقل غير الشرعي لبعض الجماعات المسلحة وتنفيذها لأعمال إرهابية" في أراضي الجمهورية غير المعترف بها.