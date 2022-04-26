عربي-دولي

برلين: قررنا تزويد أوكرانيا بمدرعات "غيبارد" المضادة للطائرات

Lebanon 24
26-04-2022 | 13:51
A-
A+
Doc-P-946279-637866031311042957.jpg
Doc-P-946279-637866031311042957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت ألمانيا أنها قررت تسليم أوكرانيا عربات "غيبارد" المدرعة المضادة للطائرات، في تحول جذري في السياسة الحذرة التي اتبعتها برلين حتى الآن في دعمها العسكري لكييف.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت يوم الثلاثاء "لقد قررنا أن تسلم برلين دبابات غيبارد المضادة للطائرات إلى أوكرانيا".

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال اجتماع أمني استضافته قاعدة رامشتاين العسكرية الأميركية في ألمانيا وشاركت فيه نحو 40 دولة.

وستأتي هذه المدرعات التي لم يحدد عددها من مخزون صناعة الدفاع الألمانية.

ولم تستبعد الوزيرة الألمانية أن توافق بلادها على تسليم أوكرانيا أعتدة ثقيلة أخرى كانت شركات دفاع ألمانية عرضت تزويد أوكرانيا بها.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وحلفاؤها قرروا الاجتماع شهريا للبحث في تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية لمواجهة الجيش الروسي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:55 | 2022-04-26
16:59 | 2022-04-26
16:30 | 2022-04-26
15:30 | 2022-04-26
15:05 | 2022-04-26
15:01 | 2022-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website