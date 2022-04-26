برلين: قررنا تزويد أوكرانيا بمدرعات "غيبارد" المضادة للطائرات

أعلنت ألمانيا أنها قررت تسليم أوكرانيا عربات "غيبارد" المدرعة المضادة للطائرات، في تحول جذري في السياسة الحذرة التي اتبعتها برلين حتى الآن في دعمها العسكري لكييف.وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت يوم الثلاثاء "لقد قررنا أن تسلم برلين دبابات غيبارد المضادة للطائرات إلى أوكرانيا".وجاءت تصريحات الوزيرة خلال اجتماع أمني استضافته قاعدة رامشتاين العسكرية الأميركية في ألمانيا وشاركت فيه نحو 40 دولة.وستأتي هذه المدرعات التي لم يحدد عددها من مخزون صناعة الدفاع الألمانية.ولم تستبعد الوزيرة الألمانية أن توافق بلادها على تسليم أوكرانيا أعتدة ثقيلة أخرى كانت شركات دفاع ألمانية عرضت تزويد أوكرانيا بها.جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وحلفاؤها قرروا الاجتماع شهريا للبحث في تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية لمواجهة الجيش الروسي.