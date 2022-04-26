عربي-دولي

بوتين يعرب عن أمله في اتفاق دبلوماسي مع أوكرانيا

Lebanon 24
26-04-2022 | 13:52
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في الاتفاق مع أوكرانيا بالطرق الدبلوماسية، رغم استمرار العملية العسكرية الروسية.

وقال بوتين خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في موسكو اليوم الثلاثاء، إنه "على الرغم من استمرار العملية العسكرية، نحن نأمل مع ذلك وفي أننا سنتمكن من الاتفاق بالطرق الدبلوماسية".

وأشار بوتين إلى أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول حققت "اختراقا جديا".

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة منذ 24 شباط الماضي.

وفي أواخر آذار استضافت مدينة إسطنبول التركية جولة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول التسوية.
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