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الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة في سوريا

Lebanon 24
26-04-2022 | 14:51
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الثلاثاء سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي السورية، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث.

وقال أدرعي في تغريدة على "تويتر": "سقطت في وقت سابق اليوم وخلال نشاط روتيني مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي السورية. لا خشية من تسرب للمعلومات. يتم التحقيق في الحادث".
 
 
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