الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط إحدى طائراته المسيرة في سوريا

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الثلاثاء سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي السورية، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث.



وقال أدرعي في تغريدة على "تويتر": "سقطت في وقت سابق اليوم وخلال نشاط روتيني مسيرة درون تابعة لجيش الدفاع داخل الأراضي السورية. لا خشية من تسرب للمعلومات. يتم التحقيق في الحادث".