بلينكن: استخدام القوة لن يؤدي إلى تقليص برنامج إيران النووي

أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أن استخدام القوة ضد إيران لن يؤدي إلى تقليص برنامجها النووي، لافتا إلى أن طهران قد تصل إلى إنتاج رأس حربي نووي خلال أسابيع.وفي تصريح خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي، قال بلينكن إن "النتيجة التي توصلت إليها قواتنا المسلحة مفادها أن القوة يمكن أن تؤدي إلى تراجع برنامج إيران النووي، لكن طهران ستستعيده باستخدام منشآت نووية تحت الأرض وبشكل أسرع".وحسب المعلومات التي قدمها للجنة، فإنه قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران كان تفصل طهران عن إنتاج المواد النووية المناسبة لصنع رأس حربي واحد مدة سنة أو أكثر، بينما المعلومات المتاحة حاليا تفيد بأن إيران قد تصل إلى هذا الأمر خلال أسابيع".وحذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن الحد من تطويرها النووي، وإذا حصلت طهران على أسلحة ذرية، فإن ذلك سيؤدي إلى تأثر "الدومينو" (التركيبة) في الشرق الأوسط.وختم قوله: "أعتقد أن السعوديين و دول المنطقة الأخرى أوضحوا أنه من المحتمل أن يسعوا لتطوير أسلحة نووية إذا حصلت إيران عليها".