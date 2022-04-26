عربي-دولي

بلينكن: استخدام القوة لن يؤدي إلى تقليص برنامج إيران النووي

Lebanon 24
26-04-2022 | 14:53
A-
A+
Doc-P-946302-637866068606917724.jpg
Doc-P-946302-637866068606917724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أن استخدام القوة ضد إيران لن يؤدي إلى تقليص برنامجها النووي، لافتا إلى أن طهران قد تصل إلى إنتاج رأس حربي نووي خلال أسابيع.

وفي تصريح خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي، قال بلينكن إن "النتيجة التي توصلت إليها قواتنا المسلحة مفادها أن القوة يمكن أن تؤدي إلى تراجع برنامج إيران النووي، لكن طهران ستستعيده باستخدام منشآت نووية تحت الأرض وبشكل أسرع".

وحسب المعلومات التي قدمها للجنة، فإنه قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران كان تفصل طهران عن إنتاج المواد النووية المناسبة لصنع رأس حربي واحد مدة  سنة أو أكثر، بينما المعلومات المتاحة حاليا تفيد بأن إيران قد تصل إلى هذا الأمر خلال أسابيع".

وحذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن الحد من تطويرها النووي، وإذا حصلت طهران على أسلحة ذرية، فإن ذلك سيؤدي إلى تأثر "الدومينو" (التركيبة) في الشرق الأوسط.

وختم قوله: "أعتقد أن السعوديين و دول المنطقة الأخرى أوضحوا أنه من المحتمل أن يسعوا لتطوير أسلحة نووية إذا حصلت إيران عليها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:55 | 2022-04-26
16:59 | 2022-04-26
16:30 | 2022-04-26
15:30 | 2022-04-26
15:05 | 2022-04-26
15:01 | 2022-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website