أمن كردستان العراق يحبط مخططًا لاستهداف الإقليم

أكدت وكالة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن قوات الأمن أحبطت خطة خطيرة تستهدف الإقليم بعدد كبير من التفجيرات والعمليات العسكرية.ووفقاً للوكالة: "تمكنت القوات الأمنية في الـ17 من نيسان الجاري، من ضبط طن من الانفجارات الشبيهة بـ(PETN. 10) ، إضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات و23 محركا للطائرات المسيرة و1200 قناعا مضادا للغاز و375 سلاح كلاشنيكوف".ونشرت الوكالة اعترافات شخص يدعى "يونس أحمد قاسم سليمان" من مواليد عام 1970، وبعد إجراء التحقيق معه، تبين أنه "حصل على المواد المذكورة أعلاه، من قبل مسؤول عسكري في وحدات حماية الشعب، يدعى رودي حسين، بقصد إيصالها لمقاتلي حزب العمال الكردستاني لاستخدامها في الإقليم".ووفقا لاعترافات المتهم، فقد كان "يقيم في مخيم دوميز، ويعمل سائق تكسي، وقام بالتواصل مع رودي عن طريق اتصالات هاتفية".وأضاف المتهم: "ذلك المسؤول أخبرني بأن مقاتلي العمال الكردستاني بحاجة لهذه المعدات ويجب إيصالها لهم اليوم أو غدا"، منوها إلى أن "رودي أخبره بأن هذه المعدات ستستخدم في عملياتهم بإقليم كردستان العراق".