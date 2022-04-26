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تركيا ترفع أحد آخر قيود كورونا

Lebanon 24
26-04-2022 | 14:56
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رفعت تركيا أحد آخر قيودها لمواجهة جائحة كورونا، حيث ألغت ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان تخفيف تلك القيود في اجتماع متلفز في الجمعية العلمية التي قادت جهود مواجهة الجائحة في البلاد، خلال عامين، وقال إن الجمعية لن تنعقد ما لم تظهر ظروف "غير عادية".

وأضاف أردوغان من أنقرة أن "فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة أزيل بالكامل" وأشار إلى أن تطبيق الكمامات سيستمر "لفترة فقط في وسائل النقل العام والمؤسسات الصحية حتى يقل عدد الحالات (اليومي) عن ألف".

ولفت الرئيس التركي إلى أن الذين تجاوزوا 65 عاما، والذين لديهم مشكلات صحية أخرى سينصحون بالاستمرار في ارتداء الكمامات.

وكانت الحكومة التركية رفعت في بداية الشهر الماضي، قيود ارتداء الكمامات في المناطق المفتوحة أو المناطق المغلقة ذات التهوية الجوية الكافية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وشهد عدد حالات الإصابة انخفاضا منذ مطلع شباط الماضي بشكل كبير.
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