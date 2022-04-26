عربي-دولي

بماذا قال وتين لغوتيريش عن الأسرى الأوكرانيين؟

Lebanon 24
26-04-2022 | 14:57
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لإطلاع الأمم المتحدة والصليب الأحمر على الظروف التي تحتجز فيها الأسرى الأوكرانيون.

وقال بوتين خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بموسكو اليوم الثلاثاء: "إذا كانت هناك رغبة لدى ممثلي الصليب الأحمر والأمم المتحدة في الاطلاع على ظروف احتجازهم، وكيف وأين يتم تقديم المساعدة للجرحى، فتفضلوا... نحن مستعدون لذلك".

وأضاف بوتين أن "هذا الحل الأكثر سهولة لهذه القضية المعقدة"، واقترح على غوتيريش مناقشة هذا الموضوع.
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