عربي-دولي

وزير الدفاع الأميركي: واشنطن وحلفاؤها سيجتمعون شهريًا لمساعدة كييف عسكريًا

Lebanon 24
26-04-2022 | 14:58
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قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاجتماع شهريا للبحث في تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية لمواجهة الجيش الروسي.

وجاء الإعلان على لسان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء بعد اجتماع أمني استضافته قاعدة رامشتاين العسكرية الأميركية في ألمانيا وشاركت فيه نحو 40 دولة.

وقال أوستن: "سيصبح اجتماع اليوم اجتماعا شهريا حول دفاع أوكرانيا عن ذاتها".

وأعرب عن أمله في أن تنسّق مجموعة الاتصال هذه عمل "الدول ذات النوايا الحسنة لتكثيف جهودنا وتنسيق مساعداتنا والتركيز على كسب معركة اليوم والمعارك المقبلة".

وقال أوستن الذي وعد قبيل انعقاد الاجتماع "بتحريك السماء والأرض" لتعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية، فقال بعد الاجتماع: "نحن جميعا مصممون على مساعدة أوكرانيا على أن تنتصر اليوم وأن تعزز قدراتها على المدى البعيد".

وشدد الوزير الأمريكي على أن "دولا من سائر أنحاء العالم تحركت لتلبية الاحتياجات الملحة لأوكرانيا.. ونرى مزيدا منها كل يوم".

وأضاف: "ليس لدينا وقت لنضيعه" لأن "الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا" إذ تسعى القوات الروسية للسيطرة بالكامل على جنوب هذا البلد وعلى منطقة دونباس الواقعة في شرقه.
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