عربي-دولي

بولندا ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل وتحضّر لمقاضاة روسيا

Lebanon 24
26-04-2022 | 15:00
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أعلنت شركة الطاقة الحكومية البولندية PGNiG رفضها دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل بموجب عقد "يامال"، مشيرة إلى أنها "بصدد رفع دعوى ضد "غاز بروم" بعد وقفها إمداد بولندا بالغاز".

وقالت الشركة في بيانها إن مجلس إدارتها قرر الاستمرار في تسديد متوجباته مقابل الغاز الروسي الذي توفره شركة "غاز بروم" بموجب عقد "يامال" وفقا للشروط الحالية، وعدم منح الموافقة على السداد وفقا لمرسوم الرئيس الروسي للـ31 من آذار 2022 الذي يقضي بدفع الدول غير الصديقة ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وأضافت أن "ما تقدم يعني أن الشركة تنازلت عن إمكانية إجراء تسويات نهائية بالروبل الروسي من حسابات PGNiG المصرفية التي كان من المفترض أن تفتح لدى مصرف "غازبروم بنك".

واعتبرت أن "توقف "غازبروم" عن الإمداد يعد انتهاكا لعقد "يامال"، وأنها بصدد مقاضاة الجانب الروسي.

ونفت شركة "غازبروم" الروسية اليوم صحة الأنباء عن وقفها ضخ الغاز إلى بولندا.

وقالت الشركة في بيانها إن "وارسو ملزمة اليوم بدفع مستحقات إمدادات الغاز وفقا لإجراءات الدفع الجديدة".
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