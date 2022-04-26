وصول 131 مهاجرًا سودانيًّا من ليبيا

وصل إلى مطار الخرطوم الدولي يوم الثلاثاء 131 مهاجرا سودانيا قادمين من ليبيا.وتندرج العودة في إطار مشروع المبادرة الأوروبية المشتركة للعودة الطوعية وإعادة الإدماج الذي يموله الاتحاد الأوروبي وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة.يذكر أن المبادرة الأوروبية المشتركة بين الاتحاد الأوربي والمنظمة الدولية للهجرة قد نجحت في إعادة 4691 مهاجرا سودانيا من دول ليبيا، النيجر، مصر، الجزائر، تونس، تشاد، الصومال، إثيوبيا، والمغرب.واكتملت إجراءات إعادة الإدماج الاقتصادي لـ76% منهم حسب الإحصاءات المتوفرة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات تنمية المجتمعات المحلية المستضيفة للعائدين.