الدفاعات السورية تعترض هجوماً صاروخياً إسرائيلياً قرب دمشق

اعترضت الدفاعات الجوية السورية هجوما صاروخيا إسرائيليا قرب العاصمة دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الأربعاء.وقد تصدّت الدفاعاتن الجوية للعدوان الإسرائيلي في سماء محيط دمشق من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود في العاصمة السورية قولهم إنهم سمعوا دوي انفجارات.