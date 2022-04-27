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"المجد للابطال"..كييف تسقط تمثالا من الحقبة السوفيتية يرمز للصداقة "الروسية الأوكرانية"!

Lebanon 24
27-04-2022 | 01:30
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أعلن رئيس بلدية كييف، تفكيك تمثال يعود إلى الحقبة السوفيتية، يرمز للصداقة بين روسيا وأوكرانيا، بالمدينة، الثلاثاء، وذلك على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.


ويصور التمثال عاملين أحدهما أوكراني والآخر روسي فوق قاعدة حجرية، ويرفعان سويا وسام الصداقة السوفيتي.

وكان التمثال موضوعا تحت نصب "قوس الصداقة بين الشعوب"، الذي أقيم في 1982 للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الاتحاد السوفيتي.
 
وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو: "هذا التمثال.. يرمز للصداقة بين الأمتين الأوكرانية والروسية.. نرى الآن كيف حال هذه'الصداقة.. تدمير مدن أوكرانية وتدمير حياة أوكرانيين وقتل عشرات الآلاف من المسالمين. لدي قناعة بأن لمثل هذا التمثال معنى آخر تماما الآن".

وعندما بدأ التمثال في السقوط، صفق حشد من الناس وهتفوا: "المجد لأوكرانيا.. المجد للأبطال.. المجد للأمة الأوكرانية".
المصدر: سكاي نيوز
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