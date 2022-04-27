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هذه هي شروط بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا!

Lebanon 24
27-04-2022 | 05:00
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اشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حل مسألة حدود القرم ودونباس لوضع حد للأزمة في أوكرانيا. جاء ذلك خلال لقائه، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في العاصمة الروسية موسكو.

بوتين في لقائه مع غوتيريش قال: "لا حل للأزمة مع أوكرانيا من دون حل مسألة حدود القرم ودونباس"، مشيراً إلى أن اعتراف موسكو باستقلال لوغانسك ودونيتسك جاء على خلفية "خرق كييف لاتفاقات مينسك"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".
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غير أن بوتين وفي المقابل شدد على أن موسكو ما زالت "تعوِّل على إمكانية حل الأزمة مع أوكرانيا عبر المسار الدبلوماسي". وادعى أن "سلطات كييف لم تطبّق اتفاقات مينسك ولم تمنع وقوع إبادة جماعية في دونباس، والأزمة في شرق أوكرانيا بدأت مع استخدام سلطات كييف القوة العسكرية".
 
كما أشار بوتين إلى أن سكان شرق أوكرانيا تعرضوا للاضطهاد على يد الحكومة في كييف. وفي السياق، لفت الرئيس الروسي إلى أنه لا يمكن الانتقال إلى اجتماع رئاسي مع أوكرانيا دون التوافق على القضايا الفرعية، وأوضح أن موسكو "لا يزال لديها العديد من الملاحظات بشأن أمنها".

المصدر: عربي بوست
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