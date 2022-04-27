غزو أوكرانيا: أجراس "المرحلة الثانية" من الحرب تدق

إنطلقت المرحلة الثانية من الغزو الروسي لأوكرانيا. يبدو أن نطاق الحرب الآن هو فرض سيطرة كاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا. إذا نجح الأمر، فهذا من شأنه أن يؤدي إلى احتلال روسي لما يقرب من ثلث أوكرانيا، وفصل البلاد عن موانئها على البحر الأسود، بما في ذلك أوديسا.وبحسب موقع "ذا كونفرسايشون" الأسترالي، "إذا تم تحقيق هذه الأهداف بالكامل، فإنها ستثير أيضاً الاحتمال المقلق للغاية لتحرك روسي في مولدوفا ومنطقة ترانسنيستريا المنفصلة. وبالتالي يمكن أن تشير المرحلة الثانية من حرب بوتين إلى تصعيد أكثر خطورة. ترتبط استراتيجية السياسة الخارجية لروسيا تجاه جيرانها ارتباطًا وثيقًا بطموح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطويل الأمد في تحويل روسيا إلى قوة عظمى شبيهة بالاتحاد السوفيتي، الذي وُصف زواله بأنه كارثة جيوسياسية. باستثناء إعادة إنشاء الاتحاد السوفيتي، تحتاج روسيا إلى أنظمة سياسية صديقة في البلدان المجاورة، أو على الأقل أنظمة يمكنها التأثير عليها ومنعها من الانزلاق إلى المدار الغربي للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. ولفترة طويلة، كان ما يُطلق عليه "دول الأمر الواقع" في الجمهوريات السابقة في الاتحاد السوفيتي أحد العوامل الرئيسية لمثل هذا النفوذ الروسي. وتشمل هذه أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا، وترانسنيستريا في مولدوفا - ومنذ عام 2014 - جمهوريتا دونيتسك (DPR) ولوهانسك (LPR) في منطقة دونباس. إن الثمن الذي تدفعه موسكو لاستعادة السيطرة على هذه المناطق الانفصالية إلى بلدانها هو إضفاء الشرعية على الأنظمة التي تعمل بالوكالة هناك. وهذا من شأنه أن يعطي الكرملين نفوذاً طويل الأمد على خيارات السياسة الخارجية لهذه الدول. ودائماً ما كانت خطة غير مكتوب لها فرصة للنجاح".وأضاف الموقع، "لكن هذا لا يقلل من القيمة الإقليمية لهذه المناطق. من خلال الاعتراف بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في عام 2008، وضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، ومن خلال الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك في عام 2022، حققت روسيا على الأقل جزءًا من هدفها المتمثل في استعادة مجال نفوذ يمكن الاعتماد عليه خارج حدودها. تتجلى هذه الاستراتيجية الآن في التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا، بما في ذلك إعلان روسيا عن اجراء استفتاء في مدينة خيرسون الجنوبية الرئيسية في 27 نيسان 2022 للاستقلال عن أوكرانيا. ويشكل هدف موسكو لاحتلال جنوب أوكرانيا بأكمله النتيجة المنطقية لهذه الإستراتيجية. ومع ذلك ، فإنه يعكس مدى تغير الأشياء مع تطلعات روسيا الأصلية. من الإنذار النهائي لاستسلام كييف غير المشروط في شباط 2022، إلى المطالب بأن تعترف أوكرانيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين، وصولاً إلى ضم شبه جزيرة القرم، يبدو الآن أن التوصل إلى اتفاق تفاوضي بشأن الشروط الروسية بات أقل احتمالاً".الوجهة ترانسنيستريا؟وبحسب الموقع، "إذا نجحت، فإن الاستيلاء على الأرض بالقوة الآن من شأنه أيضًا إنشاء جسر بري إلى ترانسنيستريا - واحدة من أوائل الدول الواقعية التي تسيطر عليها روسيا - وهو أمر بدا بالفعل أنه احتمال بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. هناك القليل من الحماس في ترانسنيستريا للانجرار إلى العدوان الروسي على أوكرانيا. ولكن هناك أيضًا قدرة محدودة على مقاومة طموحات موسكو إذا تقدمت القوات الروسية على طول الطريق هناك. هذا الأمر من شأنه أن يترك مولدوفا أكثر عرضة للعدوان الروسي، بالنظر إلى حقيقة أنها لا تملك أي مكان بالقرب من القدرات الدفاعية التي تمتلكها أوكرانيا، على الرغم من وجود "ترتيب تعاوني" مع التحالف الذي تضمن إمداد قوات الناتو بجهود حفظ السلام في كوسوفو منذ عام 2014. علاوة على ذلك، بالنظر إلى الجالية الكبيرة في البلاد العرقية الروسية والناطقة بالروسية، من المرجح أن يعمد الكرملين مرة أخرى الى "الإبادة الجماعية" في تبرير العدوان العسكري ضد مولدوفا ويمكنه الاعتماد على أقلية صغيرة من المؤيدين المتشددين الموالين لروسيا للقيام بمطالبهم، والضغط من أجل المزيد من "استفتاءات الاستقلال". لذلك، وبغض النظر عن القدرات الفعلية، فإن لدى الكرملين حوافز واضحة لمتابعة أهداف المرحلة الثانية المتمثلة في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية وترسيخ نفسها ووكلائها على طول ساحل البحر الأسود بأكمله. ستكون عواقب النجاح الروسي مدمرة للغاية لأوكرانيا. ستقتصر سيطرة الحكومة المركزية على منطقة غير ساحلية ومدمرة اقتصاديًا. من المحتمل أن تكون المراكز السكانية الرئيسية، بما في ذلك العاصمة كييف، في متناول المدفعية الروسية والصواريخ وستظل خطوط المواجهة مناطق شديدة التقلب في صراع منخفض الحدة".استمرار الضغط على بوتينوتابع الموقع، "توضح هذه الحسابات أن أوكرانيا ستواصل بذل كل ما في وسعها للدفاع عن هذه الأراضي. سيحتاج الغرب إلى مواصلة دعم هذه الجهود، كما وسيحتاج إلى بذل المزيد من الجهد بشكل أسرع حتى تستمر إستراتيجيته الخاصة بالاحتواء الاستباقي - منع امتداد الحرب إلى البلدان المجاورة والتقليل التدريجي لقدرة موسكو على القتال والسيطرة على الأراضي في أوكرانيا - في العمل. يحتاج برنامج العقوبات الغربي إلى التوسع - خاصة عندما يتعلق الأمر بالنفط والغاز الروسي. يجب تكثيف توريد المعدات العسكرية لتمكين أوكرانيا من مقاومة الغزاة الروس ودفعهم في النهاية. هذا لا يخلو من المخاطر والتكاليف بالنسبة لأوكرانيا أو لشركائها الغربيين. من المرجح أن تزيد روسيا من هجماتها الجوية وربما توسع قائمة أهدافها، خاصة على طول ساحل البحر الأسود، كما كان واضحًا في الهجوم الصاروخي الأخير على أوديسا. كما أن تشديد نظام العقوبات سيضر بالغرب أيضًا. لكن البدائل أسوأ. ليس فقط لأوكرانيا، ولكن أيضًا لمولدوفا. إن نجاح روسيا على غرار أهدافها المعلنة لما يسمى بالمرحلة الثانية من عدوانها على أوكرانيا سيجعل المواجهة المباشرة بين الناتو وروسيا أكثر احتمالاً. ومن شبه المؤكد أنه سيشجع بوتين على محاولة تحقيق ما فشل في تحقيقه بالقوة في اتفاقه الجديد المقترح بين الناتو وروسيا في كانون الأول 2021: انسحاب قوات الناتو من أراضي كل الدول الـ14 التي انضمت إلى الحلف منذ نهاية الحرب الباردة".وختم الموقع، "إن إيقاف بوتين في أوكرانيا هو الطريقة الواقعية الوحيدة لتجنب مأساة ذات أبعاد أكبر وانتشار الصراع إلى دولة ثانية. وكلما أسرع الغرب في إدراك ذلك وتصرف وفقًا لذلك، زادت احتمالية احتواء روسيا بشكل فعال والحفاظ على إمكانية السلام والاستقرار في أوكرانيا وخارجها".