هذا هو المنطق الاستراتيجي للحرب الروسية على أوكرانيا



سببان دفعا روسيا لغزو أوكرانيا. أحدهما هو سعي موسكو الحثيث لتحقيق الطموحات القومية والإمبريالية - توحيد البلدين والقضاء على هوية أوكرانية منفصلة، والآخر هو التصور الخاطئ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "سواء كانت حربًا عالمية أو غزوًا أميركيًا أو تمردًا في غرب إفريقيا، يسارع المراقبون إلى التركيز على المشاعر والأخطاء وشيطنة القادة الذين يطلقون الصراع. ومع ذلك، فإن معظم الحروب لها جذور استراتيجية أيضًا، تلك التي تعمل بانسجام مع المشاعر والأخطاء. إن تجاهل هذا الأمر يجعل إيجاد طريق للسلام صعبًا. على الرغم من كل قوتها، كانت أوكرانيا ضعيفة، دولة صغيرة بلا حلفاء. لقد أصيب اقتصادها بالركود لعقود. أما روسيا فقد نمت اقتصاديا وعسكريا في الوقت الذي كان يعزز فيه بوتين من نفوذه. تخلت دول أوروبا الغربية عن الطاقة النووية ووجدت نفسها في وضع استراتيجي ضخم مقارنة بموردها للطاقة، روسيا. كل هذا أعطى بوتين نفوذاً هائلاً على أوكرانيا وأوروبا الغربية. على الرغم من ضعف أوكرانيا، إلا أن المسارات الأخيرة أثارت قلق بوتين ومحيطه. فقد أطاح الشعب الأوكراني مرتين بزعماء ذوي ميول روسية في الثورات الماضية خلال السنوات العشرين الماضية. كانت أوكرانيا مجتمعاً يتماهى معه العديد من المواطنين الروس ومثالاً قوياً للانتفاضة ضد نظام بوتين. يمكن لبوتين أن يمارس نفوذه لإخماد التهديد، لكن الحرب ستكون باهظة الثمن ومحفوفة بالمخاطر، لذلك جرب أولاً وسائل أخرى. أمضى سنوات في التأثير على السياسة الأوكرانية بالمال والدعاية والاغتيالات ودعم الانفصاليين. لم تؤت هذه الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر ثمارها، وربما دفعت الأوكرانيين إلى التقرب من الغرب والحكومة الديمقراطية".

وتابعت الصحيفة، "كان هذا اتجاهاً مقلقاً بالنسبة لبوتين. مع ترسيخ أوكرانيا لحرياتها، أصبح تغيير النظام هناك أكثر صعوبة. مع حصول كييف على المزيد من الصواريخ والطائرات بدون طيار، ارتفعت تكاليف الغزو. بلغ نفوذ بوتين على أوكرانيا ذروته. لم يكن أمام روسيا إلى أداة أخيرة، وهي الغزو. وعلى الرغم من حجم اللوم الذي تستحقه هذه الخطوة، إلا أنها كانت تمثل سياسة واقعية. كان بوتين يقول لأوكرانيا: حان الوقت للاعتراف بقوة روسيا. للاعتراف بالهزيمة. اعتماد الحياد. رفض الأسلحة الجديدة. نبذ طموحك بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. منح المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الاستقلال الذاتي. السماح لروسيا بالتدخل في سياسة الدول. واضطر معظم جيران روسيا إلى تقديم تضحيات مماثلة".

وبحسب الصحيفة، "هناك ثلاث نقاط إستراتيجية متشابكة تساهم في إيجاد تفسيرات للأحداث. الأولى تنبع من الافتقار إلى الضوابط المحلية على سلطة بوتين. بصفته حاكمًا شخصيًا، فهو بمعزل عن التكاليف التي يتحملها الروس العاديون - مثل الحرمان من العيش في ظل العقوبات القاسية، أو موت أبنائهم في المعركة. نظرًا لأنه يمكن أن يتجاهل هذه الفظائع، فقد كان سريعًا جدًا في استخدام العنف. وقد منحه هذا أيضًا حافزًا للغزو. شكلت الديمقراطية الأوكرانية تهديدًا ليس لأنها ستلحق الضرر بالروس العاديين، فبدلاً من ذلك، قدمت مثالاً قوياً وخطيراً للروس غير الراضين عن الحكم الاستبدادي. ويُعرف المنطق الثاني بمشكلة الالتزام. إنها معضلة إستراتيجية كلاسيكية تبدأ بفتح نافذة من الفرص. بعد فشل كل إجراء آخر، لم يتمكن بوتين من وقف التحول الديمقراطي والغربي في أوكرانيا إلا من خلال التهديد بالهجوم. لا يمكن لأوكرانيا تجنب المعضلة إلا بقبول التدخل السياسي الروسي. تحدث هذه التضحيات الجائرة في كل وقت، لكن المزاج الشعبي في أوكرانيا لن يتسامح مع سياسي قدم مثل هذه التنازلات. لم تستطع كييف الاستسلام لمطلب موسكو بالتخلي عن الديمقراطية، وهي مشكلة التزام".

وتابعت الصحيفة، "أما المنطق الاستراتيجي النهائي فينشأ من عدم اليقين. فوجئ الكثير من الناس، بمن فيهم معظم المحللين العسكريين، بكيفية سير الأمور. أثبتت القوات الروسية أنها أقل كفاءة مما كان متوقعا. فاق عزم أوكرانيا على القتال التوقعات، وكذلك فعلت الوحدة الغربية بشأن العقوبات. يجب ألا ننسى مدى صعوبة التنبؤ بكل هذه الأشياء. كما يمكن أن يخبرك كل لاعب بوكر، عندما تكون الحقيقة غير مؤكدة ويكون لدى خصمك حافز للخداع، فإن أفضل استراتيجية غالبًا هي الاتصال، اجعل اللاعبين الآخرين يظهرون ما يملكون. ثم ستتكشف أمامك الحقيقة. في هذا الضباب، راهن بوتين وخسر. يحتاج المؤرخون وعلماء السياسة عادة إلى قوى نفسية واستراتيجية لتفسير الحروب. خذ الحرب العالمية الأولى. تؤكد الروايات الشعبية أن القادة السذج والقوميين ساروا وهم نائمون إلى الحرب. ولكن كانت هناك قوى إستراتيجية أيضًا - صعود روسيا الوشيك، وعزيمة الحلفاء غير المؤكدة، وقيادة أوروبا غير المنضبطة. كلها ساعدت في دفع القادة الأوروبيين المعيب إلى الحرب وشرح سبب قتالهم لسنوات. وبالمثل، في عام 2003، كان لدى الرئيس العراقي السابق صدام حسين، غير الخاضع للرقابة، دوافع لإعادة تشغيل برنامجه للأبحاث النووية - وهي مشكلة التزام تفاقمت بسبب عدم اليقين. نعم، كانت هناك حوافز أيديولوجية وإخفاقات استخباراتية وتصورات خاطئة جسيمة من الجانب الأميركي أيضًا. ومع ذلك، فإن علم النفس الشعبي يقدم تفسيرات جزئية فقط".

وختمت الصحيفة، "في عام 2022، كان بوتين منعزلًا وواثقًا جدًا وقوميًا بشكل أعمى. لكن تطلعات كل سياسي تفوق قدراته. أدى التفاعل بين حرية بوتين المحلية في التصرف، وأوجه عدم اليقين المتعددة، والانحراف الديمقراطي الصعب في أوكرانيا ، إلى تضييق نطاق الصفقات المحتملة لدرجة أن تصورات الرئيس الروسي الخاطئة وأيديولوجيته دفعت باتجاه الحرب. لذلك، لا ينبغي على أحد الشعور بالرغبة في المخاطرة بإساءة الحكم على فلاديمير بوتين بنفس الطريقة التي أساء فيها الحكم على أوكرانيا".



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