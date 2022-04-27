هل من لقاء بين بوتين وماكرون؟

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أنه لا توجد هناك حتى الآن أي خطط لإجراء لقاء بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون في روسيا.



وقال المكتب: "لا توجد هناك أي خطط بهذا الخصوص".



وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية في فرنسا، أنه يخطط للقاء بوتين بعد الانتخابات الرئاسية في بلاده.

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