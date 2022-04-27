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عربي-دولي

هل من لقاء بين بوتين وماكرون؟

Lebanon 24
27-04-2022 | 06:00
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أعلن المكتب الصحفي للكرملين أنه لا توجد هناك حتى الآن أي خطط لإجراء لقاء بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون في روسيا.

وقال المكتب: "لا توجد هناك أي خطط بهذا الخصوص".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية في فرنسا، أنه يخطط للقاء بوتين بعد الانتخابات الرئاسية في بلاده.
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المصدر: روسيا اليوم
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