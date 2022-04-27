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حكم بسجن أونغ سان سو تشي 5 سنوات إضافية بتهمة الفساد

Lebanon 24
27-04-2022 | 08:30
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حكم على الحاكمة المدنية الفعلية السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي، الأربعاء، بالسجن خمس سنوات إضافية بتهمة الفساد، حسبما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس.

وفي هذا الشق من المحاكمة، يتهم المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب شباط/فبراير 2021، سو تشي (76 عاما) حائزة جائزة نوبل للسلام بتلقي رشاوى بقيمة 600 ألف دولار وأكثر من 11 كيلوغراما من الذهب من الوزير السابق المكلف بمنطقة رانغون فيو مين ثين.
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لكن أونغ سان سو تشي التي حكم عليها من قبل بالسجن ست سنوات، تنفي هذه الاتهامات. وأبقت المحكمة على عشر اتهامات بالفساد ضدها.

وكان أونغ سان سو تشي التي أكد مصدر مطلع في بداية الأسبوع الجاري أنها في صحة جيدة اعتقلت عند وقوع الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير 2021 منهيا مرحلة ديمقراطية في ميانمار.

وهي متهمة بعدد من الجرائم من بينها انتهاك قانون لأسرار الدولة صدر في الحقبة الاستعمارية وتزوير الانتخابات وفتنة وفساد، وقد تصدر عليها أحكام بالسجن لعقود في نهاية محاكمتها.

وتمضي سو تشي بداية عقوبتها في الإقامة الجبرية في مكان احتجازها بعيدا عن العالم الخارجي منذ أكثر من عام ويفترض أن تبقى فيه طوال مدة محاكمتها.
المصدر: العربية
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