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إقتصاد

سويسرا جمدت 9 مليارات دولار من الأصول الروسية

Lebanon 24
27-04-2022 | 07:30
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كشفت صحيفة "نويه تسورشر تسايتونج" عن مصادر، ارتفاع حجم الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات التي اعتمدتها سويسرا إلى نحو 9 مليارات فرنك سويسري، أو ما يعادل 9.34 مليار دولار.


وتعتبر هذه العقوبات انحرافا حادا عن تقاليد البلاد للحياد، حيث اعتمدت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الروس المتورطين في العمليات العسكرية التي شنتها موسكو على أوكرانيا.
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المصدر: العربية

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