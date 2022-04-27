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روسيا تفرض عقوبات على 287 عضوا في مجلس العموم في البرلمان البريطاني

Lebanon 24
27-04-2022 | 09:30
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا فرضت عقوبات شخصية على 287 عضوا في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية: "ردا على القرار الذي اتخذته الحكومة البريطانية في 11 آذار الماضي بشأن إدخال أسماء 386 نائبا لمجلس الدوما الروسي في قائمة العقوبات، تفرض على أساس المعاملة بالمثل قيود شخصية على 287 نائبا بمجلس العموم بالبرلمان البريطاني".
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وذكر البيان أن قائمة العقوبات الروسية تشمل رئيس مجلس العموم البريطاني، ليندسي هارفي هويل.

وأضاف: "قام هؤلاء الأشخاص الذين منعوا الآن من دخول الأراضي الروسية، بدور أكثر نشاطا في إنشاء أدوات العقوبات المناهضة لروسيا في لندن، وهم يساهمون في إثارة الهستيريا المعادية للروس في بريطانيا".
المصدر: روسيا اليوم
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