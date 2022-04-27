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عربي-دولي

هجوم جديد بترانسنيستريا... ومخاوف من اتساع رقعة حرب أوكرانيا

Lebanon 24
27-04-2022 | 10:30
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أعلنت السلطات في جمهورية ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا، الأربعاء، أن نيران أطلقت على قرية تضم مستودع ذخيرة روسي بعد تحليق طائرات مسيّرة.

وأوضحت السلطات في ترانسنيستريا، بحسب وكالة "فرانس برس": "الليلة الماضية، لوحظ العديد من الطائرات المسيّرة في الأجواء فوق قرية كولباسنا".
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وأضافت: "صباح 27 نيسان، أطلقت نيران من الجانب الأوكراني باتجاه كولباسنا.

وأكدت عدم ورود معلومات عن إصابات.
 
ومنذ اندلاع في الحرب في أوكرانيا، تزايد الحديث عن إمكانية تمدد الوجود العسكري الروسي إلى هذه المنطقة، على غرار ما حدث في منطقتي لوغانسك ودوينتسك.

ومما عزز هذه المخاوف تصريحات قائد عسكري روسي قال فيها إن السيطرة على جنوب أوكرانيا ستوفر مخرجا في ترانسنيستريا التي تشهد اضطهادا للسكان الناطقين بالروسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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