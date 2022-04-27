روسيا تطرد 3 دبلوماسيين نرويجيين

سلمت وزارة الخارجية الروسية السفير النرويجي في موسكو مذكرة تعلن ثلاثة دبلوماسيين بالسفارة غير مرغوب فيهم.



وقالت الوزارة إن النهج غير الودي للسلطات النرويجية تجاه روسيا يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الثنائية.

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