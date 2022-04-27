روسيا تبادل جنديا أميركيا سابقا بطيار روسي محتجز في واشنطن

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قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إنها بادلت تريفور ريد، الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية الذي كان محتجزا في سجن روسي، بالمواطن الروسي كونستانتين ياروشينكو، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 20 عاما في الولايات المتحدة.ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بعودة تريفور ريد بعد إطلاق موسكو سراحه.وجندي المارينز السابق تريفور ريد مسجون في روسيا لاعتدائه على شرطي، فيما الطيار الروسي كونستانتين ياروشنكو مدان بتهريب المخدرات في الولايات المتحدة.وقالت المتحدثة باسم وزرة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام إنه "نتيجة لعملية مفاوضات مطولة، تم في 27 نيسان 2022 الإفراج عن المواطن الأميركي تريفور ريد المُدان سابقا في الاتحاد الروسي، مقابل المواطن الروسي كونستانتين ياروشنكو الذي حكمت عليه محكمة أميركية بالسجن لمدة 20 عامًا في 2010".