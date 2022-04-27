هل من اجتماع قريب بين الرئيسين الأوكراني والروسي

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قال كبير المفاوضين الأوكرانيين ميخائيلو بودوليك إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على اجتماع بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين لمناقشة الحرب في أوكرانيا على الرغم من الجهود التي تبذلها تركيا لترتيب مثل هذه المحادثات.وقال بودوليك إن "موعد اجتماع رئيسي البلدين وسياق الاجتماع لم يتحدد بعد".وأشار أيضاً إلى تزايد الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا والمحاولات الروسية "لتدمير" مدينة ماريوبول الجنوبية "بشكل كامل".