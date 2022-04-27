تعطل خدمة الإنترنت... ماذا حصل في مدن فرنسية؟

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تم الإبلاغ عن تباطؤ وانقطاع في خدمة الإنترنت، الأربعاء، في مدن فرنسية عدة، بعد تضرر شبكة الألياف البصرية بسبب أعمال تخريب.وأكدت وزارة الاقتصاد لوكالة فرانس برس أنه تم إبلاغها بمشكلة "قطع أنابيب" قد تكون ناجمة عن أعمال تخريب متعمدة.وأشارت الشركة المشغلة "فري" المتضررة إلى حد كبير، إلى "أفعال مسيئة عدة" طالت البنية التحتية للألياف الضوئية خلال الليل وأصبحت الآن "محدودة".