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عربي-دولي
الصين تفرض اختبارات كورونا على سكان العاصمة
Lebanon 24
27-04-2022
|
15:30
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أمر مسؤولو الصحة الصينية أكثر من 20 مليون شخص في بكين بإجراء اختبارات كورونا لمحاولة تجنب الإغلاق العام، فيما أعلن عن تصنيف ثلاثة مجتمعات في العاصمة على أنها مناطق عالية الخطورة.
وأبلغت سلطات بكين عن تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم الأربعاء، مما رفع العدد الإجمالي منذ بداية تفشي الموجة الأخيرة يوم الجمعة إلى أكثر من 100.
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وقد تم بالفعل تطويق ما مساحته ثلاثة أميال مربعة من العاصمة، مع السماح للسكان بمغادرة منازلهم، فيما لا تزال معظم الأنشطة التجارية مفتوحة، ولكن لم يسمح أحد بالدخول أو الخروج من المنطقة.
وفي حين أن عدد الحالات لا يزال منخفضا للغاية وفقا للمعايير الدولية، فقد أمر مسؤولو الصحة بإجراء اختبار فوري للجميع. وبالتالي سيتعين على الملايين الوقوف في طوابير وإجراء الاختبار ثلاث مرات هذا الأسبوع، وسط خشية من فرص إغلاق عام شامل مشابه للإغلاق المفروض في شانغهاي.
هذا وأعلنت السلطات الصينية تصنيف ثلاثة مجتمعات في بكين على أنها مناطق عالية الخطورة لكوفيد-19، وخمسة أخرى على أنها مناطق متوسطة الخطورة، حيث سُجل المزيد من حالات الإصابة بكوفيد-19 المؤكدة والمنقولة محليا.
وأعلن مؤتمر صحفي بشأن أعمال الوقاية من المرض والسيطرة عليه على الصعيد المحلي، أن أحدث التصنيفات رفعت العدد الإجمالي للمناطق عالية الخطورة لكوفيد-19 في بكين إلى خمس مناطق، والمناطق متوسطة الخطورة إلى 16 منطقة.
المصدر: روسيا اليوم
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