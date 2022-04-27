الكويت تعرب عن استيائها من تصريح نائب عراقي

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اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري، مع سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي، وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تناول اللقاء التصريحات الأخيرة لأحد أعضاء البرلمان العراقي بشأن الادعاءات بالاعتداء على الصيادين العراقيين.وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خلال اللقاء عن رفض واستياء دولة الكويت لهذه التصريحات "التي لا تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين ولا تراعي مبادئ حسن الجوار"، مؤكداً "عدم صحة هذه الادعاءات وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات خفر السواحل الكويتية".وأشاد الظفيري بالتعاون القائم والمستمر بين قوة خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في "معالجة تجاوزات الصيادين العراقيين للمياه الإقليمية الكويتية"، بحسب البيان.