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بوشكيان زار جمعية الصناعيين مهنئا

Lebanon 24
27-04-2022 | 10:38
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زار وزير الصناعة جورج بوشكيان جمعية الصناعيين اللبنانيين مهنئا مجلس الادارة الجديد برئاسة سليم الزعني، متمنيا لهم "النجاح في المهام الموكلة اليهم".
 
وقال بوشكيان: "في هذه المرحلة المسؤولية كبيرة ونحن لنا ثقة بجمعية الصناعيين وسنبقى على تعاون وتنسيق وشراكة لتدعيم القطاع الصناعي وتقويته خدمة للصناعة الوطنية والاقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني".
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من جهته، أكد الزعني على "التعاون الكامل بين الجمعية ووزارة الصناعة لتحقيق مطالب الصناعة ومتطلبات تقوية القطاع خصوصا انه في هذه الازمة يشكل ركيزة اساسية للتعافي والنهوض".
 
ولفت بيان للجمعية الى أنه "خلال اللقاء، دار نقاش طويل حول الامور الاساسية والملحة للقطاع الصناعي التي تركزت على مواضيع عدة تم الاتفاق حولها وهي:
 
- العمل على تأمين الطاقة للقطاع خصوصا ان هذا الموضوع يشكل تحديا كبيرا للصناعة الوطنية ولا بد من ايجاد بدائل مناسبة وفي وقت سريع.
 
- إعطاء موضوع تأهيل وتطوير مناطق صناعية حديثة اولوية قصوى كون هذا المطلب يشكل مرتكزا اساسيا للحفاظ على القطاع ونموه وتطوره.
 
- وضع مخطط لدى الصناعيين للاستثمار في النفايات عبر الفرز واعادة التدوير".
 
وأشار البيان الى انه "تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التواصل وعقد اللقاءات من اجل بلورة افكار جديدة تخدم القطاع الصناعي، وكذلك لمتابعة مختلف متطلبات ومطالب القطاع الصناعي".
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