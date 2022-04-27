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روسيا تعلن تدمير 38 موقعًا عسكريًا بينها 7 مراكز قيادة في أوكرانيا

Lebanon 24
27-04-2022 | 13:24
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 38 موقعا عسكريا في أوكرانيا بينها 7 مراكز قيادة و3 مخازن للذخيرة بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى، كما أسقطت مروحية هجومية ومسيّرتين.

وقال: "دمرت قواتنا الجوية 38 موقعا عسكريا في أوكرانيا، بينها 7 مواقع قيادة، ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات واحد من طراز (S-300) في منطقة نيقولايفكا، والثاني من طراز (Osa AKM) في منطقة فيليكا كاميشيفاكنا، وموقعان محصنان، بالإضافة إلى 27 تجمعا عسكرا".
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وأضاف: "نفذت المدفعية 309 مهام خلال النهار، دمرت خلالها مواقع عسكرية وتحصينات بالإضافة إلى 3 مخازن للذخيرة في منطقتي تشيرفونوي وإيليتشفكا في منطقة خاركوف".

وأشار إلى أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هليكوبتر من طراز "Mi-24" أوكرانية في منطقة تشيركاسكايا لوزوفايا بمنطقة خاركوف، ومسيّرتين في رودكوفسكايا وبورستشوفكا.
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