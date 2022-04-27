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بينهم إعلامي... إدراج 17 شخصًا على قوائم الإرهاب في مصر

Lebanon 24
27-04-2022 | 13:26
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أدرجت محكمة مصرية 17 شخصا من جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، كما أدرجت الجماعة المصنفة إرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن من بين الذين أدرجت محكمة جنايات القاهرة أسماءهم الإعلامي حمزة سعد أحمد زوبع.
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وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، بإدراج 20 متهما على قوائم الإرهاب.

وقررت المحكمة إدراج  شركتي "أسباير برودكشن هاوس"، و"دلتا التعمير" للاستثمار العقاري على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات بدءا من اليوم.
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