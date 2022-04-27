روسيا تشهر سلاح الغاز في وجه أوروبا

Advertisement

أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم سداد البلدين مدفوعات الوقود بالروبل، في تصعيد كبير بشأن المعركة بين موسكو وأوروبا بسبب العقوبات المشددة التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.في أقوى ردّ حتى الآن من الكرملين على العقوبات المشدّدة التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، أمس، إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي كلياً إلى بلغاريا وبولندا، بسبب عدم الدفع بالروبل، بينما قبلت النمسا وهنغاريا بسداد ثمن الغاز المورد إليهما بناء على الآلية التي طرحتها موسكو، أي بالروبل.وأصدرت "غازبروم" بياناً رسمياً جاء فيه: "أوقفنا بشكل كامل إمدادات الغاز إلى "بولغارغاز" (بلغاريا) و"بي جي نيج" (بولندا) بسبب عدم الدفع بالروبل، عملاً بالمرسوم الرئاسي"، بعدما قال الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي، إن بلاده لن تقبل بأن يتم دفع ثمن الشحنات إلا بعملتها الوطنية، بسبب فرض عقوبات على بلاده.وهدّدت "غازبروم" بأنه من الممكن خفض الإمدادات الأخرى، إذا ما استغلت بلغاريا وبولندا الغاز، الذي يتم نقله عبر أراضيهما إلى دول أخرى.ورغم ذلك، أكد هذان البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي "ناتو" وفي الاتحاد الأوروبي، أنهما مستعدان للحصول على كمية الغاز الناقصة من مصادر أخرى.وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن روسيا دفعت حدود "إمبريالية الغاز" خطوة أخرى بوقف تسليمها الغاز.وقال للنواب في وارسو: "هذا هجوم مباشر على بولندا". وأضاف: "هاجمت روسيا الاقتصاد الأوروبي من خلال التدابير التضخمية. ويرمي هذا التضخم البوتيني (نسبة إلى بوتين) إلى زيادة أسعار الغاز لمستوى أعلى".وتابع مورافيتسكي: "سنتعامل مع هذا الابتزاز بطريقة تجعل الشعب البولندي لن يشعر به".من ناحيتها، قالت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكفا: "لن يكون هناك نقص في الغاز في المنازل البولندية"، مضيفة: "منذ اليوم الأول للحرب، قلنا إننا جاهزون لاستقلال تام عن المنتجات الخام الروسية".من جانبه، وصف رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف قطع إمدادات الغاز الروسي عن بلاده بأنه ابتزاز"، بينما قال وزير الطاقة البلغاري، إنّه "تمّ اتخاذ إجراءات لإيجاد ترتيبات بديلة للاستحصال على الغاز الطبيعي والتعامل مع الوضع".في المقابل، أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر، أن بلاده قبلت الشروط الروسية الجديدة لدفع ثمن الغاز بالعملة الروسية، مؤكداً على أمن الإمدادات واستقرار الوضع، في حين أوضح وزير الخارجية والتجارة الخارجية الهنغاري، بيتر زيغارتو، أن بلاده ستدفع ثمن الغاز الروسي المورد إليها بناء على الآلية التي طرحتها موسكو، أي بالروبل، مشدداً على أن إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا عبر بلغاريا تتم بشكل طبيعي.وأشارت وكالة "بلومبرغ" الأميركية للأنباء، إلى أن "10 مشترين للغاز الروسي في أوروبا فتحوا بالفعل حسابات في بنك غازبروم بنك لسداد ثمن إمدادات الوقود الأزرق الروسي بالروبل".وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو فيما سيقوم "غازبروم بنك" بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل ثم إرسالها إلى شركة "غازبروم".ويعني ذلك أن الشركات الأوروبية عملياً ستسدد ثمن الغاز الروسي باليورو، لكن إلى حساب جديد.