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عربي-دولي
أوروبا تبحث الاثنين توقف إمدادات الغاز الروسي
Lebanon 24
27-04-2022
|
19:01
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أعلنت وزيرة التحول البيئي الفرنسية، باربرا بومبيلي، الأربعاء، أن الوزراء الأوروبيين المكلفين شؤون الطاقة سيعقدون، الاثنين، "اجتماعاً استثنائيا" لبحث وضع الطاقة في الاتحاد الأوروبي بعد قرار روسيا قطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا.
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وقالت الوزيرة في تغريدة على "تويتر" إنه "بعد توقف شحنات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا، يظل الأوروبيون موحدين ومتحدين".
وأضافت بومبيلي التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أنها "ستجمع نظراءها بعد ظهر الاثنين في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الأوروبي لشؤون الطاقة".
وقطعت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة، الأربعاء، كل صادراتها من الغاز إلى بلغاريا وبولندا، في قرار أثار مخاوف من حصول نقص في الإمدادات، ليس في أوروبا الشرقية والوسطى فحسب بل في القارة العجوز بأسرها.
وندّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالمحاولة الجديدة من روسيا لابتزازنا بالغاز"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لهذا السيناريو".
وأضافت في تغريدة على "تويتر": "نحن نعمل على تطوير استجابتنا الأوروبية المنسقة. يمكن للأوروبيين التأكد من أننا متحدون ومتضامنون مع الدول الأعضاء المتضررة" من قرار قطع الغاز الروسي".
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