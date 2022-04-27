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عربي-دولي

انفجارات قوية تهز وسط مدينة أوكرانية يسيطر عليها الروس..هذه التفاصيل!

Lebanon 24
27-04-2022 | 23:10
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قالت وكالة الإعلام الروسية إن صواريخ سقطت على وسط مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، الأربعاء، مما أدى إلى سلسلة انفجارات.


ونقلت عن مراسل في المدينة التي تسيطر عليها روسيا قوله، إن الانفجارات وقعت بالقرب من محطة التلفزيون.
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وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بسماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة أوديسا، مع انطلاق صفارات الإنذار، وسط دعوات للسكان بالبقاء في الملاجئ.
 
 
وفي تطور آخر، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها صدت بنجاح 6 هجمات للروس في دونباس.

وأفادت بتدمير 5 دبابات ونظام مدفعي و21 وحدة مدرعة وعربة قتالية مصفحة وسيارة ومدفع مضاد للطائرات.

كما أعلنت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية عن إسقاط صاروخ كروز و3 طائرات بدون طيار في سماء دونباس.
المصدر: سكاي نيوز
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