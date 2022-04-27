انفجارات قوية تهز وسط مدينة أوكرانية يسيطر عليها الروس..هذه التفاصيل!

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قالت وكالة الإعلام الروسية إن صواريخ سقطت على وسط مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، الأربعاء، مما أدى إلى سلسلة انفجارات.ونقلت عن مراسل في المدينة التي تسيطر عليها روسيا قوله، إن الانفجارات وقعت بالقرب من محطة التلفزيون.وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية بسماع دوي انفجارات عنيفة في مدينة أوديسا، مع انطلاق صفارات الإنذار، وسط دعوات للسكان بالبقاء في الملاجئ.