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عربي-دولي

خلال أول جولة له بعد فوزه بولاية ثانية.. ماكرون يُرشق بالطماطم شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
27-04-2022 | 23:37
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خلال جولة ميدانية بسوق قرب باريس هي الأولى له منذ فوزه الأحد بولاية رئاسية جديدة، رُشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، بالطماطم، لكنه لم يصب.

 

وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، بأنه في حين كان الرئيس يتبادل أطراف الحديث مع مارة في وسط سوق سيرغي - بونتواز في الضاحية الشمالية الغربية لباريس، أطلقت باتّجاهه طماطم كرزية لم تصبه.

 

وعمد عناصر الأمن الذين كانوا يتولون حراسة الرئيس إلى فتح "مظلة" لحمايته ومرافقته إلى المنطقة المغلقة في السوق.

 
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ونفى مقرّبون من ماكرون أن تكون الطماطم قد أصابت الرئيس، موضحين أن "المظلة" فتحت بسبب التوتر الذي أصاب الحشود.

 

والجولة الميدانية هي الأولى لماكرون منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية، وهي جرت عموماً في أجواء هادئة، وفق مراسلي الوكالة الذين أفادوا بأن التوتر كان على صلة باندفاع الحشود للاقتراب منه.

 

 

المصدر: الشرق الأوسط

عربي-دولي

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