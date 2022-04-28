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عربي-دولي

الجيش الأميركي ترك معدات عسكرية في أفغانستان بقيمة خيالية... هذا ما حلّ بها!

Lebanon 24
28-04-2022 | 02:00
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قال تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أطلعت عليه شبكة CNN، إن القوات الأميركية تركت خلال انسحابها من أفغانستان العام الماضي معدات عسكرية بما يقرب من 7 مليارات دولار.
 
وأضاف التقرير أن تلك المعدات كانت الولايات المتحدة نقلتها إلى الحكومة الأفغانية على مدار 16 عامًا ولكنها تُركت بعدما أكملت الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان في آب 2021، وهذه المعدات موجودة الآن في بلد يسيطر عليه العدو نفسه الذي كانت الولايات المتحدة تحاول طرده على مدى العقدين الماضيين: حركة "طالبان".

وقال التقرير الذي قدم إلى الكونغرس إن وزارة الدفاع ليس لديها خطط للعودة إلى أفغانستان "لاستعادة أو تدمير المعدات".

ووفقا للتقرير، تشمل تلك المعدات طائرات ومركبات عسكرية ومعدات اتصالات وغيرها، وأثارت القيمة الهائلة لتلك المعدات انتقادات شديدة من قبل المشرعين من كلا الحزبين.

ماذا حلّ بالمعدات؟ 
وذكر التقرير أن 5 طائرات هليكوبتر من طراز Mi-17 كانت في أفغانستان تم نقلها رسميا إلى أوكرانيا في عام 2022 ، على الرغم من أنها كانت موجودة بالفعل في أوكرانيا للصيانة قبل مغادرة الولايات المتحدة لأفغانستان.

وأوضح التقرير أن "هذه المروحيات الخمس كانت في أوكرانيا تخضع لأعمال صيانة عندما انهارت الحكومة الأفغانية ، وبقيت هناك منذ ذلك الحين".

وبحسب التقرير، تركت الولايات المتحدة 78 طائرة تم شراؤها للحكومة الأفغانية في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول قبل نهاية الانسحاب.

وهذه الطائرات كانت منزوعة السلاح وأصبحت غير صالحة للعمل قبل مغادرة الجيش الأميركي.

وذكر التقرير أن أكثر من 40 ألف من إجمالي 96 ألف مركبة عسكرية منحتها الولايات المتحدة للقوات الأفغانية ظلت في أفغانستان وقت الانسحاب الأمريكي، بما في ذلك 12 ألف عربة عسكرية و"لكن الحالة التشغيلية للمركبات غير معروفة".

ووفقا للتقرير هناك أكثر من 300 ألف قطعة سلاح من إجمالي 427 ألف و300 قطعة سلاح منحتها الولايات المتحدة للقوات الأفغانية ظلت في أفغانستان وقت الانسحاب العسكري.

وكذلك لفت التقرير إلى أن  جميع معدات الاتصالات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى القوات الأفغانية وأجهزة التشفير المرتبطة بها ظلت "تقريبا" في أفغانستان.
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المصدر: CNN
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