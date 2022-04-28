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في إطار عملية "إزالة الطابع الروسي"...أوكرانيا تتخلص من إرث موسكو بهذه الطريقة!

Lebanon 24
28-04-2022 | 02:30
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يخطط عدد من المدن الأوكرانية لإعادة تسمية شوارع وساحات مرتبطة بروسيا في إطار عملية "إزالة الطابع الروسي" بعد الهجوم الذي نفذته موسكو في 24 شباط.


وبعد يوم من تفكيك نصب تذكاري ضخم يعود إلى الحقبة السوفيتية في كييف كان مصمما ليرمز إلى الصداقة بين روسيا وأوكرانيا، قال مجلس المدينة، الأربعاء، إنه جمع قائمة تضم 467 موقعا يمكن النظر في إعادة تسميتها.
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ومن بينها هذه المواقع، ساحة مركزية سميت على اسم الكاتب الراحل الشهير ليو تولستوي، وشارع باسم بحيرة بايكال الروسية.

والطريق المسمى على اسم مينسك، عاصمة بيلاروسيا حليف روسيا الوثيق، مدرج أيضا في القائمة.
 
ومنذ أن أعلنت أوكرانيا الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي في عام1991، غيرت أسماء مدن لمحو إرث المسؤولين السوفييت المكروهين. ويريد مسؤولون الآن حذف أسماء المؤلفين والشعراء وسلاسل الجبال الروسية.

وقال إيهور تيريكوف، رئيس بلدية خاركيف بشرق أوكرانيا، الأربعاء، إنه بمجرد انتهاء الهجوم الروسي، سيُقدم مشروع قانون إلى مجلس مدينته لإعادة تسمية أماكن مسماة بأسماء تابعة لروسيا.

وكتب على تطبيق تيليغرام: "حتى بدون هذه الأسماء، سيكون هناك الكثير من الجراح التي ستذكرنا طويلا بأي نوع من الجيران موجود على حدودنا الشرقية والشمالية".

وبدأت مدن وبلدات في شمال أوكرانيا عملية إعادة تسمية الشوارع باسم وحدات الجيش التي دافعت عنها.
المصدر: سكاي نيوز
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