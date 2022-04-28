في إطار عملية "إزالة الطابع الروسي"...أوكرانيا تتخلص من إرث موسكو بهذه الطريقة!

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يخطط عدد من المدن الأوكرانية لإعادة تسمية شوارع وساحات مرتبطة بروسيا في إطار عملية "إزالة الطابع الروسي" بعد الهجوم الذي نفذته موسكو في 24 شباط.وبعد يوم من تفكيك نصب تذكاري ضخم يعود إلى الحقبة السوفيتية في كييف كان مصمما ليرمز إلى الصداقة بين روسيا وأوكرانيا، قال مجلس المدينة، الأربعاء، إنه جمع قائمة تضم 467 موقعا يمكن النظر في إعادة تسميتها.ومن بينها هذه المواقع، ساحة مركزية سميت على اسم الكاتب الراحل الشهير ليو تولستوي، وشارع باسم بحيرة بايكال الروسية.والطريق المسمى على اسم مينسك، عاصمة بيلاروسيا حليف روسيا الوثيق، مدرج أيضا في القائمة.