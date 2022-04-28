في آخر لحظة... هذا ما أنقذ قوات أوكرانية من الموت!

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كشفت مصادر أمنية أميركية أن واشنطن زودت أوكرانيا بمعلومات استخباراتية استطاعت الأخيرة بفضلها في إنقاذ قواتها من هجمات روسية في اللحظات الأخيرة، كما ساهمت في استهداف وإسقاط طائرة روسية.بحسب موقع Business Insider، قال مسؤولٌ أميركي إن "الجيش الروسي قام حرفياً بضرب حقولٍ فارغة، حيث كانت الدفاعات الجوية تتمركز من قبل، فيما ظن أنه تمكن من القضاء عليها".في حالةٍ أخرى، ساعدت الاستخبارات الأميركية أوكرانيا في إسقاط طائرة نقل روسية على متنها مئات الجنود، كانت في طريقها للمساعدة في الاستيلاء على مطار هوستوميل بالقرب من كييف، حسبما ذكرت شبكة NBC.كما ذكر التقرير أن الولايات المتحدة مرَّرَت أيضاً إحداثياتٍ مُحدَّدة متعلقة بمواقع القوات والطائرات الروسية؛ حتى يمكن مهاجمتها.وقال مسؤولٌ أميركي آخر: "منذ البداية، كنا نميل بشدة إلى التقدُّم في مشاركة المعلومات الاستخباراتية والاستراتيجية والقابلة للتنفيذ مع أوكرانيا".أضاف المسؤول الذي لم يُكشف عن اسمه: "كان ذلك مؤثِّراً على المستويين التكتيكي والاستراتيجي. هناك أمثلةٌ لسرد قصصٍ واضحة جداً عن الفرق الكبير الذي أحدثه ذلك".