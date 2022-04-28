Advertisement

عربي-دولي

المسجد الحرام يغص بالمصلين والمعتمرين ليلة 27.. واجراءات استثنائية من السلطات

Lebanon 24
28-04-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-946749-637867325217515421.jpg
Doc-P-946749-637867325217515421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد اليوم ليلة (27) من رمضان، التوافد الأكبر للمعتمرين والمصلين في المسجد الحرام منذ بداية رمضان، في الوقت الذي رفعت فيه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل جاهزيتها، استعداداً لاستقبال المعتمرين والمصلين هذه الليلة، من خلال منظومة عمل متكاملة.
Advertisement

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جندت الرئاسة من خلالها (400) موظف لاستقبال القاصدين من مصلين ومعتمرين وتوجيهيهم إلى صحن المطاف، والمصليات المخصصة، وتنظيم الدخول والخروج من و إلى المسجد الحرام، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما عملت الرئاسة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات، وفي صحن المطاف والساحات وعلى الزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة، وكذلك تعزيز جانب التوعية والنصح في توجيه الزائرين.
كما خصصت الرئاسة ممثلة بوكالة التفويج وإدارة الحشود عددًا من المسارات المخصصة للمعتمرين والمصلين؛ وذلك لتسهيل عملية دخول وخروج الزوار من وإلى المسجد الحرام.
إذْ قامت بتخصيص 4 مسارات خاصة بالمعتمرين، مسار باب الملك عبدالعزيز- الصفا، ومسار باب الملك فهد، ومسار مركز فرز الشبيكة، ومسار باب علي (الغزة).

وكذلك 4 مسارات خاصة بالمصلين وهي مسار الشبيكة إلى أبواب التوسعة السعودية الثالثة، ومسار شارع المسيال إلى أبواب التوسعة السعودية الثانية، ومسار أجياد، ومسار غزة إلى أبواب التوسعة السعودية الثالثة من جهة جسر الراقوبة.
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-04-28
11:30 | 2022-04-28
11:25 | 2022-04-28
11:00 | 2022-04-28
10:30 | 2022-04-28
10:00 | 2022-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website