ما هي الخطوة التالية لبوتين؟.. أنظر إلى سوريا!

بقدر ما كان الغزو الروسي لأوكرانيا صادمًا، لا يستطيع أحد إنكار أنه جاء من دون سابق إنذار.

فبحسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية، "كانت القوات الروسية تتجمع على طول الحدود منذ أشهر. وقبل ذلك بوقت طويل، كانت روسيا ترسل إشارات لسنوات - ليس فقط في شرق أوكرانيا، ولكن في جورجيا وشبه جزيرة القرم - وعلى وجه الخصوص، بينما العالم يراقب، في سوريا، حيث قوبلت الأعمال الروسية بالإفلات من العقاب، وحتى اللامبالاة. اليوم، يتم تحفيز المجتمع العالمي لدعم أوكرانيا. أدت موجة هائلة من العقوبات الغربية إلى شل الاقتصاد الروسي. وتم إرسال مليارات الدولارات من أحدث الأسلحة الغربية لتعزيز وتقوية دفاع أوكرانيا. مع مقتل الآلاف وإصابة العديد، وتكبدهم خسائر مروعة في المعدات، تم هزيمة الأهداف العسكرية الأولية لروسيا بشكل شامل. لم تواجه روسيا مثل هذا الجدار الحازم للمعارضة منذ ذروة الحرب الباردة. الصراع لم ينته بعد، وطموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تتلاش. بينما ينظر الغرب في كيفية احتواء روسيا، وكيفية مواجهة الهجوم القادم، نحتاج إلى فهم الإشارات التي أرسلتها روسيا بالفعل واستخلاص الدروس الأكثر فائدة التي يمكننا الاستفادة منها من مشاركتها المأساوية المميتة التي استمرت سبع سنوات في سوريا".

هذه ليست الحرب بأكملها

وتابعت المجلة، "يبدو الآن أن الصراع في أوكرانيا قد دخل مرحلة جديدة. وتعتبر سوريا خير مثال على مدى قدرة الكرملين على التكيف في مواجهة المحن، ولعب لعبة طويلة. تمامًا مثل أولى محاولات روسيا في أوكرانيا، واجهت المرحلة الأولى من التدخل العسكري الروسي في سوريا عقبات كبيرة. تحت قيادة الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، تدخلت روسيا في البداية في سوريا من الجو، وشرعت في حملة جوية وحشية ضد قوات المعارضة السورية التي كانت تهدد بقاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد. مع قصف طائراته النفاثة المتواصل من السماء، كان الكرملين يأمل في أن تقلب قوات النظام السوري الموازين الأرض، لكن ذلك لم ينجح. دفورنيكوف، الذي يقود الآن القوات الروسية في أوكرانيا والمعروف لدى البعض بلقب جزار سوريا، هو جزء من الحرس القديم العسكري، ولديه ميل إلى تكتيكات قاسية تتماشى مع العصور الوسطى أكثر من القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، وبعيدًا عن ميله إلى القصف العشوائي وحرب الحصار، أثبت دفورنيكوف أيضًا أنه مرن وقابل للتكيف. كان أحد هذه التعديلات هو البحث عن شركاء إضافيين في القوة البرية، بخلاف الجيش السوري المتهالك. لم يمض وقت طويل على تدخلها، حتى بدأت روسيا بنشر وحدات صغيرة من القوات الخاصة "قوات سبيتسناز" على الخطوط الأمامية. لقد شاركوا إلى حد كبير ليس مع السوريين، ولكن مع حزب الله، الذي اكتسب سمعة لكونه قوة هجومية فعالة في السنوات الأولى من الأزمة السورية. عندما خرجت "قوات سبيتسناز" من سوريا، عاد البعض إلى روسيا حاملين وشما من أيقونات شيعية كتذكير بـ"إخوانهم بالدم" في حزب الله، على حد تعبير ضابط سابق في المخابرات العسكرية الروسية في ذلك الوقت. ولاحقاً، بدأت روسيا أيضًا في إعادة هيكلة الجيش السوري من الألف إلى الياء، وأجبرت على إجراء تعديلات على مستوى الوزراء والمديريات وإنشاء وحدات جديدة تمامًا. تم نشر المتعاقدين العسكريين الروس الخاصين الذين تربطهم صلات وثيقة بالكرملين في سوريا، للقتال على خط المواجهة ولتدريب القوات السورية، وبدأ بعضهم أيضًا في السفر بانتظام إلى روسيا لتلقي تدريب متخصص".

بحسب المجلة، "في ما يتعلق بالصراع الفعلي في سوريا، وبعد ادراكها أن الغرب كان مشتتًا بداعش، وأنه مرهق من الصراع بين النظام والمعارضة ومقتنعًا بأن سوريا ستصبح قريبًا "مستنقعًا" روسيًا، أظهرت موسكو تحولاً في عامي 2016 و2017. بينما استمرت طائراتها في قصف المدنيين ، بدأ الدبلوماسيون الروس في الوقوف وراء المصطلحات السائدة للأمم المتحدة من خلال تبني خطاب مؤطر حول "خفض التصعيد". أصبح تأييد روسيا المفاجئ والمستمر لـ"خفض التصعيد" اللاعب الأكثر فاعلية وراء تقسيم المجتمع الدولي المناطق الأكثر تضرراً بالصراع في سوريا إلى "مناطق خفض التصعيد". بالنسبة للمجتمع الدولي، كان احتمال الهدوء بعد سنوات من الفوضى الدموية، فضلاً عن الضمانات المزعومة لتدفق المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تعاني من سنوات من الصراع المكثف، اقتراحًا جذابًا. ونتيجة لذلك، لقي اقتراح روسيا ترحيبا حارا. كما كان محتماً، وكما كان يخشى معظم السوريين والعديد من المحللين، كان مخطط منطقة خفض التصعيد مجرد حيلة لكسب الوقت والمكان، للسماح للنظام السوري وشركائه الروس والإيرانيين باستعادة منطقة واحدة في كل مرة. ثلاث من المناطق الأربع تم حصارها لاحقًا، وتحويلها إلى أنقاض واحتلالها عبر استسلام جماعي في عام 2018. ولا تزال منطقة خفض التصعيد الرابعة في إدلب قائمة حتى اليوم، ويرجع ذلك فقط إلى الاستثمار العسكري التركي الكبير في الدفاع عنها من هجوم النظام".

وتابعت المجلة، "لذلك على الرغم من كل هذا، لم تواجه روسيا أي عواقب، ولا حتى عقوبة واحدة. بالإضافة إلى الإفلات من العقاب المتصور، يجب أن نتعلم أيضًا من درسين مترابطين: أنه لا يمكن خزي روسيا لتقديم تنازلات وأن تصور الإفلات من العقاب لا يؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من العدوان. كشفت جرائم قليلة في سوريا عن تواطؤ روسيا الجيوسياسي أكثر من استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية في 340 هجومًا كيماويًا على الأقل منذ عام 2012. لا تخطئ، تتعلم روسيا دروسها الخاصة من فصول مثل هذه، حيث يتفوق النفور الغربي من المخاطرة على أي تطبيق للمعايير الأساسية".

وبحسب المجلة، "في نهاية المطاف، تدرك روسيا تمامًا السجل الغربي الثابت للنطاق الترددي المحدود، وقصر مدى الانتباه، والنفور من المخاطرة. هل سيصب صانعو السياسة في واشنطن تركيزهم على أوكرانيا والديناميات الدقيقة للنزاعات على الخطوط الأمامية في غضون ستة أشهر كما هو الحال اليوم؟ من غير المرجح حدوث ذلك. قد تتخذ تكيفات روسيا في أوكرانيا عدة أشكال وسيكون من الصعب التنبؤ بمعظمها. من المرجح أن يعود الكرملين إلى نشر مجموعات أثقل من الجنود الروس وربما حتى المرتزقة الأجانب كقوات حراسة. لكن الأهم من ذلك، أن روسيا ستسعى إلى تجميد الخطوط الأمامية غير العاجلة وتركيز الموارد حيث تكمن الأولوية القصوى. قد تسعى موسكو أيضًا إلى تعجيل الصراع في أماكن غير متوقعة مثل منطقة ترانسنيستريا الانفصالية لتشتيت الانتباه وتوليد حالة جديدة من عدم اليقين. إذا نجحت أوكرانيا في الدفاع وألحقت بروسيا خسائر فادحة، فتوقع أن تبدأ موسكو في الحديث عن وقف إطلاق نار محلي - لكن سيتم انتهاكه، وستبدأ بزرع الغموض والتضليل، واستخدامها أولاً لإتاحة الوقت لإعادة التجمع ثم كذريعة لإعادة التصعيد. إذا نجحت روسيا في تعزيز سيطرتها المتواصلة الموسعة في دونباس، فإن قدرتها على الاستثمار في حملة هجومية على جبهة واحدة في كل مرة ستتعزز بشكل كبير".

وختمت المجلة، "ستتطلب إعادة رسم الخطوط الحمراء وتعزيز المعايير العالمية إجراءات حازمة وجريئة ومخاطرة واتساق طويل الأمد، واعتبارًا من اليوم، يتوقف الأمر على أوكرانيا. بالنسبة لبوتين، الذي يبدو أن مكانته المحلية في وضع أفضل بكثير مما توحي به الحكمة السائدة في واشنطن أو لندن، فإن الاستمرار في المضي قدمًا هو الخيار الوحيد".