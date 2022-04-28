رغم التشديدات الإسرائيلية..250 ألف مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

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يحيي قرابة 250 ألف مصل، الأربعاء، ليلة القدر، في باحات المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية، رغم التشديدات الإسرائيلية.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان مقتضب، اطلعت الأناضول عليه، إنّ "ما يقارب 250 ألف مصل يحيون ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى المبارك".بدورها، ذكرت قناة (12) الإسرائيلية (خاصة)، أنّ "الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية، انتشرت وسط مدينة القدس خوفا من اندلاع مواجهات خلال إحياء ليلة القدر".ودعت دائرة الأوقاف في بيان آخر، المصلين الذين يحيون ليلة القدر داخل باحات المسجد الأقصى، إلى الالتزام بالإرشادات، من بينها مساعدة رجال ونساء النظام والكشافة واتباع التعليمات.وقال عُبادة سُميرة، أحد المصلين الذين يحيون ليلة القدر، داخل المسجد الأقصى، في حديث هاتفي للأناضول إنّ الأجواء داخل باحات المسجد الأقصى، اتسمت بالروحانية والهدوء".وأشار سميرة إلى "عدم وجود أي مشاكل أو اشتباكات بين الشرطة والمصلين".وذكر أن "كافة الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى، شهدت ازدحاما بالمصلين، لكن المسؤولين عن النظام تكفلوا بتنظيم الدخول وإقامة الصلوات داخل باحات المسجد".وفجر الجمعة الماضي، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، ما أسفر عن مواجهات مع الفلسطينيين أسفرت عن إصابة 57 منهم، بينها إصابتان خطيرتان.ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات "الأقصى"، جراء اقتحامات إسرائيلية للمسجد، تزامنت مع عيد الفصح اليهودي الذي انتهى الخميس، بعد أن استمر أسبوعا.