هل تخطط روسيا لزعزعة استقرار مولدوفا؟

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تخطط روسيا لشن هجمات مختلطة لزعزعة استقرار حكومة مولدوفا الموالية للغرب، كما حذر مسؤولون أوكرانيون وفي مولدوفا، حيث هزت سلسلة من الانفجارات الجيب الانفصالي الذي تسيطر عليه روسيا في ترانسنيستريا على الحدود مع أوكرانيا.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، "يأتي التحذير من عمليات التأثير الروسية المصممة لتعزيز القوات الموالية للكرملين في الوقت الذي ألقى فيه رئيس مولدوفا باللوم على "القوات الموالية للحرب" في شن هجمات في ترانسنيستريا. قالت روسيا الأسبوع الماضي إن أهدافها الجديدة من غزوها الذي استمر أكثر من شهرين لأوكرانيا تضمنت الاستيلاء على الساحل الجنوبي للبلاد وخلق "طريق آخر" إلى ترانسنيستريا. وحذر مسؤولو استخبارات غربيون من أن موسكو قد تستخدم قوات متمركزة في المنطقة الانفصالية لشن هجمات على أوكرانيا. قال مسؤول مخابرات أوكراني: "لديهم خطة لزعزعة استقرار مولدوفا"، مستشهداً بمراقبة عملاء وكالة التجسس الروسية FSB العاملة في البلاد. وقيّم المسؤول أن عملية زعزعة الاستقرار قد تبلغ ذروتها في 9 أيار تقريبًا، والذي يصادف تاريخ احتفال روسيا بانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. وأضاف: "يمكن لروسيا أن تهاجم مولدوفا في أي وقت. لديهم هذا الخيار على الطاولة"."وتابعت الصحيفة، "تدرك حكومة مولدوفا الموالية للاتحاد الأوروبي بقيادة الرئيسة مايا ساندو أنشطة FSB وتستعد لمواجهة الجهود المحتملة التي تبذلها موسكو لمحاولة أنشطة زعزعة الاستقرار السياسي في الأسابيع المقبلة، وفقًا لمسئولين مطلعين على المناقشات الداخلية. قال أحد المسؤولين: "السياسة، الطاقة، ترانسنيستريا: كلها تمثل خيارات لهم". وقد صوت برلمان مولدوفا هذا الشهر لحظر ارتداء أو عرض شارة القديس جاورجيوس، وهو رمز عسكري تقليدي للوطنية الروسية. وعادةً ما يضع هذه الشارة الأشخاص الذين يحيون ذكرى 9 أيار، لذا فإن الحظر يثير اشتباكات محتملة مع المواطنين ذوي الميول الروسية. قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، عن مزاعم التدخل الروسي في البلاد: "هذا يبدو وكأنه أمر مزيف آخر". وامتنعت حكومة مولدوفا عن التعليق. عقدت ساندو اجتماعا لمجلس الأمن في مولدوفا يوم الثلاثاء ردا على هجوم بقذيفة صاروخية على مبنى إداري في عاصمة ترانسنيستريا ليلة الاثنين والانفجارات التي دمرت اثنين من هوائيات الراديو في الجمهورية التي نصبت نفسها من تلقاء نفسها صباح الثلاثاء. وصرحت ساندو للصحفيين عقب الاجتماع بأن "محاولات التصعيد هذه تنبع من فصائل من داخل منطقة ترانسنيستريا مؤيدة للحرب ومهتمة بزعزعة استقرار الوضع في المنطقة" وأضافت: "هذا يجعل منطقة ترانسنيستريا عرضة للخطر ما يشكل مخاطر على جمهورية مولدوفا"."وبحسب الصحيفة، "عزا جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية هجوم آر بي جي إلى "الإجراءات الاستفزازية التي نظمها FSB لتبرير الحرب على أراضي أوكرانيا أو إشراك منطقة ترانسنيستريا في الأعمال العدائية". لكن موسكو ألقت المسؤولية على آخرين. وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء، قال نائب وزير الخارجية أندريه رودينكو إن الهجمات كانت "استفزازًا أو إرهابًا"، مضيفًا أن روسيا تأمل في تجنب وضع يتطلب التدخل فيه. وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحقق في الانفجارات. تقع ترانسنيستريا على حدود غرب أوكرانيا وتبعد حوالي 60 كم فقط عن ميناء أوديسا على البحر الأسود. تستضيف المنطقة، المعترف بها دوليًا كأرض محتلة في مولدوفا، حوالي 1500 جندي روسي بالإضافة إلى عدد غير معروف من القوات غير النظامية الموالية لروسيا، ومستودع ذخيرة روسي كبير. وتقول موسكو إن قواتها المنتشرة هناك تضم قوات حفظ سلام. تخشى كييف أن تستخدم روسيا قواتها في ترانسنيستريا لفتح طريق غزو من الغرب، أو القيام باستفزازات ضد القوات الأوكرانية بالقرب من الحدود. هذا من شأنه أن يجبر كييف على نشر جنود يمكن استخدامهم للدفاع عن أرضهم ضد الغزو الروسي في الشرق".وأضافت الصحيفة، "قال مسؤول المخابرات الأوكراني، "إذا تم الاستيلاء على مولدوفا من قبل الروس بطريقة هجينة، حتى عسكرية، فسيقومون على الفور بغزو أوكرانيا في الجنوب وإنشاء منطقة يمكنهم من خلالها تنظيم هجوم على أوديسا". وأضاف: "من الواضح أن هذه هي خطتهم: احتلال أوديسا... ليس لديهم ما يكفي من القوات. لكن من ترانسنيستريا سيكون لديهم المزيد". قالت وزارة الدفاع البريطانية هذا الشهر" إن الجهود الروسية لتوليد المزيد من القوة القتالية تشمل أيضًا محاولة التجنيد من منطقة ترانسنيستريا غير المعترف بها في مولدوفا". منذ حصولها على الاستقلال بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، تأرجحت مولدوفا بين الحكومات التي تقودها الأحزاب الموالية لروسيا والأحزاب الموالية للغرب. إلا أنها الآن محايدة رسمياً ولا تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".وختمت الصحيفة، "حزب ساندو مؤيد بقوة للاتحاد الأوروبي وقد تقدم بطلب للانضمام إلى الكتلة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وردت موسكو على انتخابها في تشرين الثاني 2020 وفوز حزبها في الانتخابات البرلمانية في تموز الماضي بمطالبة حكومتها إما بإلغاء أجزاء من أجندتها المؤيدة للاتحاد الأوروبي أو دفع المزيد مقابل وارداتها من الغاز".