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عربي-دولي

هولندا جمّدت الأصول الروسية والبيلاروسية بمبلغ 633 مليون يورو

Lebanon 24
28-04-2022 | 06:00
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أفادت صحيفة "Volkskrant" بأن هولندا قامت حتى الآن بتجميد الأصول الروسية والبيلاروسية بمبلغ إجمالي قدره 633 مليون يورو.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الهولندي، فوبكي خوكسترو، أنه في الوقت الحالي أيضا لا يمكن نقل 20 سفينة و6 طائرات إلى أصحابها الروس، لأنهم يخضعون للعقوبات.
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وأضافت: "وليس لدى الحكومة ما يشير إلى نقل أصول كبيرة الحجم إلى أي دولة أخرى".
المصدر: روسيا اليوم
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