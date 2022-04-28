Advertisement

عربي-دولي

ماذا يحدث حول "مصنع الرعب" في ماريوبول؟.. هذا ما كشفته صورة فضائية

Lebanon 24
28-04-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-946825-637867471175403184.jpg
Doc-P-946825-637867471175403184.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية وقامت وكالة "أ. ب" بتحليلها أن النيران الروسية تتكثف على مصنع للصلب، يعد آخر معقل يسيطر عليه الأوكرانيون في مدينة ماريوبول.

وتظهر الصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابس"، الأربعاء، أن الهجمات المركزة قد ألحقت أضرارا كبيرة بمنشأة مركزية في مصنع آزوفستال للصلب.
Advertisement

ويحتمي ما يقدر بـ1000 مدني إلى جانب حوالي 2000 مقاتل أوكراني في مصنع الصلب، وهو مجمع ضخم من الحقبة السوفيتية به عدد كبير من المرافق تحت الأرض التي تم بناؤها لمقاومة الضربات الجوية.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-04-28
11:30 | 2022-04-28
11:25 | 2022-04-28
11:00 | 2022-04-28
10:30 | 2022-04-28
10:00 | 2022-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website