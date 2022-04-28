ماذا يحدث حول "مصنع الرعب" في ماريوبول؟.. هذا ما كشفته صورة فضائية

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أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية وقامت وكالة "أ. ب" بتحليلها أن النيران الروسية تتكثف على مصنع للصلب، يعد آخر معقل يسيطر عليه الأوكرانيون في مدينة ماريوبول.وتظهر الصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابس"، الأربعاء، أن الهجمات المركزة قد ألحقت أضرارا كبيرة بمنشأة مركزية في مصنع آزوفستال للصلب.ويحتمي ما يقدر بـ1000 مدني إلى جانب حوالي 2000 مقاتل أوكراني في مصنع الصلب، وهو مجمع ضخم من الحقبة السوفيتية به عدد كبير من المرافق تحت الأرض التي تم بناؤها لمقاومة الضربات الجوية.