ياروشينكو يتحدث عن الظروف الصعبة في السجون الأميركية... هذا ما كشفه

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تحدث الطيار الروسي، قسطنطين ياروشينكو، الذي تم الإفراج عنه يوم أمس من السجن بأميركا، في إطار صفقة لتبادل السجناء، عن الظروف الصعبة في السجون الأمريكية.جاء ذلك ضمن لقاء قامت به صحيفة "إزفستيا" الروسية فور وصول ياروشينكو إلى الأراضي الروسية، حيث قال ياروشينكو إن الظروف الصحية داخل السجون الأمريكية محدودة وغير مرضية، حيث يعيش كا حوالي 80-100 شخص في قاعة مشتركة، ولا يتم استيفاء المتطلبات الصحية هناك، وتحظر الوسائد.ويتابع ياروشينكو: "تم بناء السجن الذي كنت أقبع به عام 1939، ودخل الخدمة عام 1940، وصممت القاعة لاستيعاب 33 سجينا، علاوة على ذلك فلا توجد أي معايير صحية على الإطلاق".ووصف الطيار الروسي السجن بأن الأسرة هناك حديدية، وتحظر الوسائد، وتحظر الطرود من الخارج بأي شكل، بما في ذلك الأدوية.