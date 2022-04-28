Advertisement

عربي-دولي

"قنبلة موقوتة" داخل سجون بريطانيا.. وتحذير من الخطر الكبير

Lebanon 24
28-04-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-946841-637867500316879615.jpg
Doc-P-946841-637867500316879615.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد تقرير مستقل بأن السجون البريطانية أخفقت في إدراك مخاطر "أنشطة متشددين على غرار أنشطة العصابات" وبأن السلطات هونت من تأثير الجماعات المتشددة لفترة طويلة للغاية.


وجاء في المراجعة التاريخية بشأن "الإرهاب في السجون" أن مجموعات من السجناء اتخذت على مدار الخمسة عشر عاما الماضية "موقفا متشددا مناهضا للدولة" يتغاضى عن العنف تجاه السجناء غير المسلمين وضباط السجون وعامة الناس أو يشجع عليه.
Advertisement

وأُجريت المراجعة بعد هجوم وقع في عام 2019 بالقرب من جسر لندن سقط فيه قتيلان على يد متشدد يدعى عثمان خان كان قد أُفرج عنه مبكرا من السجن.

وقال التقرير إن نهجا واضحا للسلوكيات المتبعة في السجون يمكن توضيحه بالإشارة إلى وقت وجود خان هناك.

وأضاف التقرير أن "ثمة الكثير من الأخطاء ولكن ليست كلها مرتبطة بدور عثمان خان في الجماعات المتشددة داخل السجون".

وقال التقرير إن سلوك الجماعات المتشددة أصبح يُنظر إليه على أنه جزء من المشهد في السجون، وحذر التقرير من أن المتشددين الذين أُدينوا بارتكاب جرائم خطيرة يميلون إلى بسط نفوذهم وسط مجموعات السجناء.

وأشار التقرير إلى وجود ميل لاعتبار الإسلام "منطقة محظورة"، مما يؤدي إلى الإحجام عن التركيز على سلوك الجماعات المتشددة.

وجاء في المراجعة "النقطة المهمة هي ضمان القضاء على السلوك الذي ينطوي على مخاطر الإرهاب في مهده. واتخاذ إجراءات لضمان ألا تكون الجماعات المتشددة مصدر الهيمنة على السجناء وألا يشعر النزلاء بالحاجة إلى تبني هويات معينة مؤيدة للإرهاب من أجلال اندماج".

وبعد المراجعة، أعلن وزير العدل دومينيك راب عن مجموعة من الإجراءات، الأربعاء، منها استخدام "مراكز الفصل" في السجون لاستهداف من وصفتهم الحكومة بأنهم "إرهابيون مؤثرون" لإبعادهم عن بقية النزلاء.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-04-28
11:30 | 2022-04-28
11:25 | 2022-04-28
11:00 | 2022-04-28
10:30 | 2022-04-28
10:00 | 2022-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website