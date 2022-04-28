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روسيا تزود مصر بوقود نووي

Lebanon 24
28-04-2022 | 09:00
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أعلنت شركة "روس أتوم" الروسية المسؤولة عن بناء المفاعلات النووية، عزمها توريد مكونات وقود نووي لمفاعل نووي في مصر عام 2022.
وأوضحت الشركة أن مصنع نوفوسيبيرسك التابع للشركة سيورد دفعة أخرى لمصر في عام 2022، من مكونات الوقود النووي منخفض التخصيب لمفاعل الأبحاث ETRR-2 بموجب عقد مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.
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وأوضحت الشركة أنه تم تسليم الجزء الأول من الوقود النووي بموجب هذا العقد في عام 2020، حيث يتم التوريد بموجب عقد طويل الأجل لتصدير مكونات الوقود النووي المصري لمفاعل ETRR-2 المتواجد في أنشاص.
المصدر: روسيا اليوم
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