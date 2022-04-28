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عربي-دولي

ستولتنبيرغ: دول الناتو قدمت لأوكرانيا دعما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار

Lebanon 24
28-04-2022 | 09:30
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أعلن الناتو أن الدول الأعضاء في الحلف قدمت بالفعل حتى الآن مساعدات لأوكرانيا لا تقل عن 8 مليارات دولار.  
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المصدر: روسيا اليوم
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