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عربي-دولي

"سرايا القدس" تكشف لأول مرة عن طائرة "جنين" المسيرة... وتوجه تهديدا لإسرائيل

Lebanon 24
28-04-2022 | 10:30
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كشف المتحدث باسم سرايا القدس "أبو حمزة" في كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي، عن طائرة "جنين" المسيرة، كما أكد أنه باتت لدى "المقاومة قدرات دفاعية وهجومية سيذوق العدو بأسها عما قريب".

وكشف أنّ المسيرة تعمل في القوة الجوية التي داخل قطاع غزة المحاصر.
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وأكد أن "المعادلة الثابتة بأن المساس بالمسجد الأقصى يعني فتح حرب مع العدو".

وأعرب عن شكر الفصائل المسلحة في قطاع غزة لإيران عن الدعم الذي تقدمه للمقاومة في فلسطين.
المصدر: روسيا اليوم
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